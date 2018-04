Advocaat breekt met gevluchte 'treinverkrachter'

V.B. (23) kreeg in november 2017 een celstraf van vijf jaar voor het verkrachten van een 12-jarig meisje in de trein van Zwolle naar Deventer. Zijn advocaat Herman Ligtenberg heeft intussen zijn handen van hem afgetrokken. ,,Ik sta hem niet bij in het hoger beroep.''

V.B. (23) verkrachtte in 2015 een meisje van 12 jaar in een treintoilet. Nog voordat de rechter een uitspraak deed, vluchtte V.B. naar het buitenland. Waarschijnlijk naar Spanje, vermoedt zijn ex-advocaat Ligtenberg. Al zou het ook Marokko kunnen zijn. ,,Omdat hij daar, net als in Spanje, familie heeft wonen.''

Door het hoger beroep zou hij in Nederland inmiddels vrij man kunnen zijn. Het OM laat namelijk weten dat hij dat hoger beroep in vrijheid mag afwachten.

Quote Wij vrezen dat hij zijn straf nooit zal uitzitten De vader van het slachtoffer

De vader van het slachtoffer denkt dat V.B. enkel terugkomt in Nederland als hij vrijgesproken is. ,,Hij blijft nu toch in het buitenland, denk ik. Want als hij in Nederland is, zullen OM en politie hem in de gaten houden en onmiddellijk oppakken als hij ook na hoger beroep een straf krijgt. Dat risico zal hij niet lopen. Dus ja... wij vrezen dat hij zijn straf nooit zal uitzitten.''

Ligtenberg stelde namens zijn cliënt hoger beroep in, maar drong er bij V.B. op aan dan aanwezig te zijn. Bij de rechtbank Zwolle kwam hij drie van de vier zittingen niet opdagen. Ligtenberg zei altijd de hoop te hebben dat zijn cliënt in 2018 zou terugkeren naar Nederland.

Dat V.B. zich nog steeds niet heeft laten zien, is een van de redenen dat Ligtenberg stopt in de zaak, geeft hij aan.

OM-woordvoerder Klaas Jan Bos stelt dat het aan V.B. is om nu een nieuwe advocaat in de arm te nemen. ,,Als hij dat niet doet, is het zelfs denkbaar dat het hoger beroep er komt zonder dat V.B. of een advocaat aanwezig is.''

