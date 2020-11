Advocaat raakt tel kwijt door spugende fietsendief uit Zwolle: ‘Hij loopt in négen proeftijden?’

Stuur een kaartje Mevrouw Baarslag uit Zwolle wordt 100 jaar, maar op haar verjaardag zal nauwelijks iemand komen

10 november Al jaren kijkt Agaath Baarslag (99) uit naar het moment dat ze ‘een eeuwling’ zal zijn. Donderdag is het zover, dan wordt de Zwolse 100 jaar. Maar een groot feest is uitgesloten. Haar netwerk is klein, en door corona kan nauwelijks iemand op bezoek komen. Dus doet haar ‘maatje’ Yoëlle (21) een oproep: stuur allemaal een kaart naar de 100-jarige!