Afgekeurde plattegrond van Zwolle is Facebookhit

Nachtburgemeester Jeroen van Doornik is tevens grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar. Hij deed daarom mee aan een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe voetgangersplattegrond van de Zwolse binnenstad. En verloor. Zijn afgewezen inzending werd echter een hit op Facebook.

Quote In de praktijk blijkt namelijk dat verdwaalde mensen de binnenstad verlaten. Jeroen van Doornik

Van Doornik laat zijn ontwerp zien. ,,Warm, maar toch modern, nietwaar? Ik heb nagedacht over de opdracht met oude stadskaarten in mijn achterhoofd. Die zien er namelijk altijd zo gezellig uit. Kwam volgens mij doordat er veel groen en bomen op werden aangebracht. Dat heb ik dus ook gedaan. In een modern jasje. Met ook de opdracht in gedachten: voetgangers en toeristen langs Zwolse trekpleisters leiden. In de praktijk blijkt namelijk dat verdwaalde mensen de binnenstad verlaten."

Geen winnaar

Van Doornik tekende alles met de hand waarna hij zijn stadsplattegrond digitaliseerde. ,,Ik had er een goed gevoel over." Toch werd hij op 23 december 2016 niet uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Waardoor zijn stadsplattegrond niet op abri's door de hele binnenstad te bewonderen zal zijn. Lachend: ,,Ik geloof dat ik er zelfs in de eerste ronde al uitvloog." Het winnende ontwerp kwam uiteindelijk van landschapsarchitect Marieke Brouwer - te Molder. Van Doornik: ,,Een mooi, superstrak en modern ontwerp, alleen niet mijn smaak."

Toch was hij niet heel teleurgesteld. ,,Ik heb er graag aan gewerkt en ik kreeg het gevoel dat het nog ergens goed voor zou zijn. Bovendien was ik mijn auteursrecht kwijt geweest als ik wel had gewonnen." Van Doornik keek dus thuis met voldoening naar een uitgeprinte versie van zijn ontwerp terwijl hij zich afvroeg wat hij ermee kon doen. ,,Hoe langer ik ernaar keek, hoe meer ik dacht: dit is een kwaliteitskaart en daarvan zou niet alleen ik moeten genieten. Ik heb uitgerekend hoeveel het kost om het op goed, dik papier te laten afdrukken op A1-formaat en ben naar lokale partners gaan zoeken voor het productieproces. Als meer mensen er één zouden kopen, hoefde het niet meer dan tien euro te kosten."