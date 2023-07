Afgeladen rechtszaal hoort hoe groep jongens uit Zwolle straf krijgt voor verkrachten jonge meisjes

Overijssel heeft wolf in vizier, maar kiest nog niet voor extra dna-onderzoek

Overijssel geeft vooralsnog geen opdracht voor extra dna-onderzoek naar wolven, zoals Gelderland wel doet. Uit het onderzoek moet blijken of er sprake is van een vermenging tussen wolf en hond. Vier Statenfracties dienden hier een motie over in, maar Provinciale Staten vinden het nog te vroeg erover te besluiten.