Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Zwolle

Rick Nieman over zijn geliefde platteland en de minachting van de Randstad: 'Dit huisje verkopen we nooit, we hebben hier alles'

De provincie. Het is haast een scheldwoord in de Randstad, waar niet zelden met dedain en minachting naar de rest van Nederland wordt gekeken. En dat is totaal onnodig, zegt presentator Rick Nieman, met een tweede huisje in Salland een parttime provinciaaltje. Over de Amsterdamse arrogantie, fijne gesprekjes bij de bakker en waarom BBB-voorvrouw Caroline van der Plas de ideale persoon is om die kloof te verkleinen.