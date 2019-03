Afgesloten brug in Zwolle zorgt nog steeds voor verwarring

Hogeschool Windesheim wil opleiding op maat voor ‘hybride‘ docent

9:22 Hogeschool Windesheim in Zwolle wil experimenteren met opleidingstrajecten op maat voor ‘hybride‘ docenten. Er is veel behoefte aan mensen die naast een baan als ondernemer of in het bedrijfsleven ook een aantal uren per week voor de klas willen staan, maar de meerjarige opleiding schrikt hen af.