‘Afhaalshop Zwolle creëert nieuwe groep onbekende drugsgebruikers’

Meerder­heid wil huizen in uiterwaar­den Zwarte Water

22 januari De komst van appartementen in de uiterwaarden van het Zwarte Water in Zwolle is een flinke stap dichterbij. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met de visie die deze ontwikkeling aan de Holtenbroeker kant van de rivier mogelijk maakt.