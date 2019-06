Afke van Halen maakt gemeentelijk kunstwerk tegen discriminatie in Zwolle

Van Halen werkt aan een kunstobject van hout, dat vanaf half september in de hal van het stadskantoor aan het Lübeckplein moet staan. Het winnende ontwerp bestaat uit een groepje van diverse mensbeelden van boomstammen en takken. In en tussen de houten beelden zitten kleine spiegeltjes verstopt die de kijker een blik op zichzelf gunnen, of op zijn of haar naaste. Het kunstobject moet op die manier een reflectie vormen op artikel 1 uit de grondwet. De volledige tekst van van het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod is te lezen bij het kunstwerk. Van Halen: ,,Als beeldhouwer was hout ‘mijn eerste grote liefde’: het is van oorsprong levend materiaal, heel puur en eerlijk. Maar het is ook vergankelijk, wat eigenzinnig en soms heel grillig en lastig om mee te werken. Bijna menselijk dus.”