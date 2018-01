Afscheid én ere-lid na 19 jaar Zwolse Heerenzitting

Vierhonderd in smoking gestoken heren, met dit keer een schots geruite vlinderdas, op zondagochtend in de Zwolse Buitensociëteit. De Zwolse Heerenzitting. Op 6 februari 2000 was de eerste en vandaag, na negentien jaar onvermoeibaar achter de schermen alles tot in de puntjes laten verlopen, houdt initiatiefnemer Jos Kamphuis (65) ermee op. ,,Hopelijk op mijn hoogtepunt.”

Het is misschien wel het bestbewaarde geheim in Zwolle die Heerenzitting. Pers werd (tot vorig jaar eenmalig) gedecideerd buiten de deur gehouden en vandaag mocht alleen bij hoge uitzondering onze mannelijke fotograaf even een plaatje schieten. Omdat het om Jos Kamphuis ging. Die is niet alleen drijvende kracht achter de Heerenzitting geweest, maar ook achter de vernieuwde Sassendonkse Zittingsavond, hij was in het verleden voorzitter van Carnavalsvereniging De Eileuvers waar hij ook nog jaren zich onvermoeibaar voor inzette. Vooral achter de schermen. ,,Ik hoef niet zo nodig op het podium te staan”, vertelde hij vanmorgen voorafgaand aan de feestochtend. ,,Mijn kracht ligt meer in het organiseren en regelen. Laat mij maar in de coulissen staan.”

'Stoute-jongetjes-ochtend'

Hij had het fenomeen in 1999 zelf ervaren in Wijchen, met een vriendengroep. ‘Dat moet toch ook in Zwolle kunnen?’ gedacht en een groep Heeren opgetrommeld. De eerste editie was op 6 februari 2000 in de Proosdij. Later verkaste deze ‘stoute jongetjes-ochtend’ naar de Nieuwe Buitensociëteit. ,,In Wijchen was het niet zo aangekleed. We wilden het in Zwolle iets meer cachet geven. Dus in smoking en aan tafels voor gezelschappen. De eerste keer kochten wij organisatoren, allemaal zelf een tafel en nodigden gasten uit. Inmiddels loopt dit vanzelf.”

Zeurderig

En zo was vandaag de negentiende keer. Gek getal om te vertrekken. Op zich had hij nog wel een jaartje kunnen meepikken om tot een rond getal te komen. Maar zoon Pascal Kamphuis trad dit jaar al toe tot de organisatie. Om elkaar niet in de weg te zitten, hakte Jos de knoop door. ,,Ik word dit jaar 66 en zie om me heen veel leeftijdsgenoten wat senielig en zeurderig worden. Dat wil ik niet. Zo wil ik niet worden. Daarom ben ik ook bij de Eileuvers gestopt. Ik merk gewoon dat ik ouder word. Da’s niet erg, ik geniet nu bijvoorbeeld enorm van mijn kleinkinderen. Ik zal er wel een traantje om laten, maar ik denk dat ik nu op mijn hoogtepunt stop.”