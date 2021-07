Afscheid van een journalist met een warm hart voor zijn omgeving

1965-2021Met gretige nieuwsgierigheid en zijn altijd belangstellende oogopslag trad hij de wereld om hem heen steeds monter en eerlijk tegemoet. En daar schreef hij dan over, aanvankelijk in het Veluws Dagblad en de Apeldoornse Courant, later de Stentor. Daar is een abrupt einde aan gekomen. Verslaggever Hemmy van Reenen uit Harderwijk overleed tijdens een wandeltocht in de bergen. Hij werd 55 jaar.

Hemmy zag altijd uit naar zijn vakanties, maar bovenal hield hij van zijn werk. Hij begon in 1988 bij de Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad en kwam al snel terecht op de redactie in Harderwijk, toen nog in de Smeepoortstraat. In die bijna 35 jaar zat hij met zijn opschrijfboekje bij duizenden mensen in de regio om hun verhalen, grieven, passies, problemen en oplossingen te noteren.

Beleefd en scherp

Hij schreef verhalen over zo’n beetje alle gemeenten binnen het verspreidingsgebied. Van Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde tot aan Elburg en later ook in Apeldoorn en Zwolle. Vanwege zijn voorliefde voor Michelinrestaurants berichtte Hemmy veel over het culinaire gehalte van de Veluwe. Daarnaast kreeg (of eigenlijk: claimde) hij een eigen cultuurpagina in de krant en was hij bovendien als rechtbankverslaggever voor de Veluwse zaken regelmatig in Zutphen te vinden.



Het dagblad stond in die tijd nog symbool voor het harde nieuws. Wilde je weten wat er gebeurde, dan las je de krant. Hemmy deed zijn werk gewetensvol. Altijd beleefd, maar indien nodig wel scherp. Ook aan de telefoon. Woordvoerders van organisaties merkten al gauw: die Van Reenen stuur je niet met een kluitje in het riet.

Volledig scherm Hemmy van Reenen moest in zijn beginjaren bij de Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad een artikel schrijven over een militaire activiteit. Hij vond een prima plek om alles te volgen, zoals alleen Hemmy dat gewoon deed. © Brand Overeem

Toch was hij niet de journalist die de strijd zocht, maar juist de toenadering en de verbinding. Niet zelden probeerde hij tegenstanders met elkaar aan tafel te krijgen, bij voorkeur om het met elkaar eens te worden, maar toch in elk geval om elkaars standpunten te begrijpen.

Positieve gedachten

Een collega om blij mee te zijn. Op Hemmy deed je nooit tevergeefs een beroep om mee te denken, over verhalen en over het leven. Hij nam de tijd voor je en hij kon je zomaar ineens op andere en altijd positieve gedachten brengen.

In zijn werk en daarbuiten deelde hij zijn voorliefde voor kunst en cultuur met wie dat maar wilde, van literatuur tot muziek en beeldende kunst. Zo bezocht hij onlangs - opnieuw - Viktor Majdandžić. De wereldwijd bekende kunstenaar uit Ermelo viert dit jaar zijn 90e verjaardag met exposities in Londen en New York, en in Putten en Nagele. Hemmy genoot ervan anderen kennis te laten maken met al dat moois waar volgens hem vaak te weinig aandacht voor was.

Passie en betrokkenheid

Ook onderwijs, duurzaamheid, gemeentepolitiek en de geschiedenis van de regio - van de opgegraven vestingwerken in Harderwijk tot de razzia in Putten - konden rekenen op zijn volle inzet vanuit het belang ervan voor de lezers. Nauwgezet en altijd vanuit passie en betrokkenheid.

Tegelijk was hij wars van enige vrijerij richting bestuur of autoriteit. Hemmy durfde de luis in de pels te zijn en had een sympathieke neiging tot dwarsliggerij rondom alles dat ook maar iets te zeggen of te vertellen had. Hij nam zijn rol als journalist uiterst serieus. 24 uur per dag alert en handelend volgens hetzelfde morele kompas.

Aan het werk. Je verantwoordelijkheid nemen. En ondertussen niet vergeten om collega’s te ondersteunen met een aardig woord. Dat is Hemmy, een man met een warm hart. Hij wordt nu al gemist.