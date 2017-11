Afscheid van haar café De Tagrijn valt Liddy (65) zwaar

Liddy Dragt (65) heeft De Tagrijn verkocht, het café dat bijna 41 jaar geleden door haar man Theo werd geopend aan Buitenkant 8 in Zwolle. Het complete pand, inclusief café, is donderdag overgenomen door Jansen Vastgoed.

Kort voor het passeren van de verkoopakte kijkt Liddy Dragt in bijzijn van haar naasten nog één keer rond in café De Tagrijn. Naar de scheepsbar, de lage krukken, de vloer, het plafond, de glas-in-loodramen, de foto van haar geliefde Theo en naar haar dochter Daphne, die iets te drinken inschenkt. ,,Binnenkort geen 'oma zaak' meer", zegt Liddy zachtjes als haar twee kleindochters een tekening laten zien, 'zo noemen ze me altijd."

Ze heeft de knoop in haar maag na jarenlange twijfel doorgehakt. ,,Vorig jaar, toen De Tagrijn veertig jaar bestond, twijfelde ik al een tijdje of ik moest doorgaan. Ik wilde echter nog niet toegeven dat de jaren beginnen te tellen. Als je om half vijf 's nachts in je bed ligt, wordt het na verloop van tijd steeds zwaarder om daarvan goed te herstellen en weer aan het werk te gaan."

Waardige opvolger

Het was voor Dragt, wier dochter zich niet geroepen voelde de zaak over te nemen, een heet hangijzer om voor waardige opvolging te zorgen. Een uitbater die de zaak zou voortzetten in de geest van haar man Theo Dragt, die in de zomer van 2008 plotseling overleed. ,,Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Omdat ik me er ook niet meer mee wilde bemoeien als ik het café van de hand zou doen, besloot ik het hele pand te verkopen. Dat is echter niet voor iedereen op te brengen."

Uiteindelijk verkocht ze het pand, inclusief café, afgelopen donderdag aan Jansen Vastgoed BV. ,,Gerrit Jansen had mij eerder gepolst, maar toen was ik er nog niet klaar voor. Nu wel. Mede ook omdat hij heeft beloofd een uitbater te zoeken die het café in de huidige opzet kan voortzetten. Ik hoopte dat die uitbater zich snel zou aandienen en dat we een gezamenlijk afscheidsfeestje konden geven met symbolische overdracht, maar helaas heeft Gerrit een opvolger nog niet gevonden. Daarom is het café al een paar weken dicht."

Quote Voor De Tagrijn was hier niets. Alles wat je ziet, ieder klein dingetje, hebben we zelf opgebouwd. Liddy Dragt

Toch zette Dragt de verkoop door. Om zich heen kijkend: ,,Voor De Tagrijn was hier niets. Alles wat je ziet, ieder klein dingetje, hebben we zelf opgebouwd. Ik vond en vind het belangrijk dat de geest van Theo voortleeft. Ik geef de zaak met pijn in mijn hart uit handen en hoop er het beste van. Maar ik moet loskomen van De Tagrijn, ook mentaal. Als ik eerlijk ben, heb ik al negen jaar het gevoel dat Theo ieder moment van die trap kan afkomen. Het wordt echt tijd om te stoppen." Kijkend naar haar dochter: ,,Toch?"

Daphne: ,,Ja, mam. Het is tijd."

Gerrit Janssen bevestigt dat de verkoop heeft plaatsgevonden en dat hij op zoek gaat naar een uitbater die De Tagrijn wil voortzetten in zijn huidige vorm.

Oud top-café bijna 41 jaar