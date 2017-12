Afscheidsfeestje NS van lijn Zwolle-Enschede 'zeer ongepast'

Steunouder helpt als het even niet loopt

5:00 Opvoeden is een hele klus, zeker als je niet omringd wordt door opa's, oma's, buurvrouwen of vrienden die kunnen bijspringen. Alleen doormodderen? Of professionele hulp zoeken? In Zwolle, Kampen, Epe en Harderwijk (en binnenkort ook in Putten) is er nu ook een tussenweg. Vrijwilligers bieden kinderen een of meer dagdelen per week opvang. Niet als oppas, niet als pleegouders, maar als steunouders.