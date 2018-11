Afscheidstournee brengt Gare du Nord in Deventer en Zwolle

De tour staat in het teken van het tienjarig jubileum van het succesalbum Sex ‘n’ Jazz, het best verkochte Nederlandse jazzalbum ooit, met in totaal drie keer de platina status. De band zal met zangeres Dorona Alberti het complete album integraal spelen. ‘We brengen de liedjes nog één keer live op het podium, aangevuld met nieuw materiaal en natuurlijk de uitsmijter We Still Grow. Nog één keer het dak eraf. Daarna is het tijd voor een sabbatical. Een pauze om andere muzikale avonturen te gaan ondernemen’, laat de band weten via haar site.