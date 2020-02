Afschot edelherten in Oostvaardersplassen blijft verboden

VIDEO Drukte bij opening gloednieu­we boulderhal Zwolle

2 februari De openingsdag van de nieuwe, en eerste, boulderhal in Zwolle, kon vandaag op veel belangstelling rekenen. De klimhal aan de Marsweg is in vijf maanden uit de grond gestampt. ,,De opkomst was bijzonder goed. We hebben een topdag gehad hier”, vertelt eigenaar Jan van Dieren.