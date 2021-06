Afsluiting A50 bij Heerde veroorzaakt door twee ongevallen vlak na elkaar

Yes, dit jaar gaat het door: Topkoks bij Chefs (R)Evolution 2021 in Zwolle

16 juni Internationale topkoks demonstreren in september in kookdemonstraties hun kunsten tijdens de lustrumeditie van Chefs (R)Evolution in Zwolle, het Nederlandse Avant-garde Cuisine Festival van Librijekoppel Jonnie en Thérèse Boer. Vorig jaar werd het evenement afgelast door de coronamaatregelen.