Afsluiting Marsweg Zwolle: files in de spits

Files in de spits

Die alternatieve routes gelden ook voor de brandweerwagens en ambulances van de Veiligheidsregio IJsselland. De hoofdlocatie van de veiligheidsregio is gelegen aan de Marsweg. ,,Op sommige plekken zullen we er heel iets langer over doen’’, zegt Jan Wittenberg, persvoorlichter Veiligheidsregio IJsselland. ,,Maar we hebben twee kazernes in Zwolle en in uiterste gevallen zal er dubbel gealarmeerd worden en dan hebben we dubbele aanrijroutes.’’ Wittenberg verwacht geen grote problemen, maar erkent dat er wat vertraging kan ontstaan. ,,We zijn goed geïnformeerd door de gemeente. Voordat de weg eruit gaat, is alles bij ons up-to-date. De omleidingen komen in onze systemen te staan en die zijn weer aangesloten op de brandweerwagens en de ambulances.’’