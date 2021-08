Afval langs de IJssel na het hoogwater: ‘Veel klein spul, maar we zijn nog geen caravan tegengekomen’

Check jouw gemeente KAART | Dalende trend zet door in Oost-Nederland, zes gemeenten op nul nieuwe coronabe­smet­tin­gen

28 juli Waar er gisteren nog een erg kleine stijging was te zien in het aantal nieuwe coronabesmettingen, gaat het aantal weer in rap tempo naar beneden. Telde Oost-Nederland dinsdag nog 331 besmettingen, vandaag komt dat aantal uit op 270. De daling is ook goed te zien op de coronakaart. Liefst zes gemeenten uit Oost-Nederland noteren nul nieuwe coronagevallen.