‘Afvalbakken bijplaatsen is een optie’

Dat zegt hij na vragen van VVD’er Hans Wijnen over de verwijderde vuilnisbakken. Volgens Wijnen worden afvalbakken gemist bij bankjes en speeltuinen. Ook wil de VVD’er een proef met gescheiden afvalbakken in de binnenstad en seizoensgebonden maatwerk. In de zomer is er meer zwerfafval en zouden de bakken vaker moeten worden geleegd.

Bijplaatsen

Daarnaast gaat hij in gesprek met ROVA en met de wijkbeheerders over de verwijderde afvalbakken en over zwerfafval. ,,Mocht de situatie erom vragen, dan zullen we prullenbakken verplaatsen of zelfs bijplaatsen. Daarbij zal extra aandacht zijn voor speelplaatsen en hondenuitlaatplaatsen. Er wordt ook gekeken naar de frequentie van het legen.’’ De uitkomsten van de gesprekken zal Dogger na de zomer voorleggen aan de gemeenteraad.