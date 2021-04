Afvalbrand in voortuin Zwolle loopt uit de hand: buurman verhuist week eerder dan gepland

Lisa Wilderink (26) doet onderzoek naar gezondheid in Zwolle: ‘Nog genoeg stappen te zetten’

22 april Hoe wordt Zwolle gezonder en waarom is Zwolle - of althans, delen daarvan - nog relatief ongezond? Dat onderzoekt Lisa Wilderink (26) aan de hogeschool Windesheim. ,,We moeten ons focussen op de allerkwetsbaarsten.”