Afvalondernemer Albert T. uit Rouveen krijgt 20 maanden gevangenisstraf voor aanval met snijbrander

video Dankzij coronacri­sis exposeert Zwolse kunstena­res nu onver­wachts in Museum de Fundatie

7 september Corona zorgde voor tegenvallers, zo is haar overzichtsexpositie in Museum Belvédère uitgesteld. Maar de crisis bracht de Zwolse Anneke Wilbrink ook een flinke meevaller. Haar werk is vanaf vandaag onverwacht te zien in Museum de Fundatie.