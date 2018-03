Afvalvangende zeef in gebruik genomen in Zwolle

Snelheidsduivel raakt rijbewijs kwijt op A28 Zwolle

23 maart Een snelheidsduivel moest vrijdagavond zijn rijbewijs inleveren toen hij in het vizier kwam van de politie. De man reed gemiddeld 182 kilometer per uur, waar 120 is toegestaan. Dat gebeurde op de A28 tussen Zwolle en Staphorst.