Agente Marjolein emotioneel over meisje dat einde aan haar leven maakte: ‘Ik had je zo graag willen helpen’

video Koordiri­gen­te Jenny van Ark uit Wapenveld lag 52 dagen met corona op de IC en haalt nu de tijd in met muziek

1 mei Koordirigente en musicus Jenny van Ark wilde 75 jaar bevrijding met een groots meezingconcert in Zwolle en Heerde vieren maar corona zette daar een dikke streep door. Zelf werd de Wapenveldse ook ernstig ziek en lag 52 dagen op de Intensive Care (IC). Wonderwel krabbelde ze op en is ze vastbesloten de verloren tijd met muziek in te halen. Dankzij haar is er op 5 mei toch een Bevrijdingsconcert.