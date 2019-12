Agressie tegen ziekenhuispersoneel neemt toe, rode kaart voor ‘korte lontjes’

Bij het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad zien ze de afgelopen jaren een stijgende lijn van het aantal incidenten. In 2018 ging het om 131 meldingen van agressie, ordeverstoring of bedreiging. ,,Het exacte aantal over dit jaar heb ik nog niet, maar het is al hoger dan vorig jaar", zegt woordvoerder Anneke Plette. ,,Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de beveiligers om te assisteren en soms moeten we ook de politie inzetten.”