Aïrto op het podium bij nieuwjaarsbijeenkomst Zwolle

video Aantal files neemt toe, wat is er aan te doen?

7:47 Ook vandaag en morgen is het weer hetzelfde liedje: aansluiten in - op het oog - eindeloze files. Op snelwegen, in stadscentra en zelfs op provinciale wegen. De filedruk is dit jaar in het oosten toegenomen met 10 procent. Experts zijn eensgezind: het komt omdat meer mensen de auto pakken. Maar wat is er aan te doen?