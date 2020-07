Al 85 (!) jaar lid van voetbalclub ZAC in Zwolle: Dick Backers ademt clubliefde

video Volgende stap in jarenlang gevecht van bejaarde Johan en Riek over geschrapte miljoenen­brug naar hun woning

9:26 De brugbonje in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle nadert haar climax. Johan en zus Riek Groten gaan in cassatie in de hoop alsnog hun gelijk te halen in het jarenlange gevecht met de Staat der Nederlanden. Want dat het gerechtshof er geen problemen mee heeft dat de Staat een belofte breekt, vinden ze ongehoord. Inzet blijft de beloofde brug tussen dijk en ‘eiland’.