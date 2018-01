Al tachtig werknemers weg bij Zwolse zorgspectrum Het Zand

Tachtig van de 250 boventallig verklaarde medewerkers bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle en omgeving zijn inmiddels vertrokken. Dat is volgens verwachting, zegt bestuurder Tamara Ritsema.

De boventalligheid ging op 1 november in en duurt tot 1 mei. Doel is om voor die datum alle boventalligen aan een andere baan te helpen zodat gedwongen ontslag voorkomen kan worden.

Reorganisatie

Het Zand zit in een ingrijpende reorganisatie, veroorzaakt door een miljoenentekort dat vorig jaar aan het licht kwam. De zorginstelling met vijf tehuizen in Zwolle en omgeving en een groot aantal thuiszorgcliënten bleek jarenlang op te grote voet te hebben geleefd. Er was veel meer personeel in dienst dan bij vergelijkbare zorgorganisaties en ook werd zorg geleverd die niet gedeclareerd kon worden bij de zorgverzekeraars. In september 2017 werd een omvangrijk bezuinigingspakket aangekondigd.

Rouw en verdriet

De uitvoering daarvan verloopt naar wens, zegt Ritsema. ,,Natuurlijk is er rouw en verdriet bij medewerkers maar ook bij cliënten die hun vaste gezichten zien vertrekken. Tegelijkertijd zien we veel bereidheid bij de medewerkers om mee te denken over de vormgeving van de nieuwe organisatie.''

Het fors inkrimpen van het personeelsbestand is nu de belangrijkste opgave. Daarbij merkt Het Zand ook dat er eveneens personeel weggaat dat níet boventallig is. ,,Het is geen grote leegloop, maar je ziet dat dit gebeurt bij reorganisaties die met onrust gepaard gaan. Het is belangrijk dat wij ook op de lange termijn een aantrekkelijke werkgever blijven.''

Zwaar

Vanwege de bezuinigingen is Het Zand teruggegaan van een twee- naar een eenhoofdige leiding. Voor de elf managers die de organisatie telde komen twee directeuren en twee managers terug. ,,In de situatie waarin wij zitten kán het niet zo zijn dat we de top heel zwaar houden.''

Naast de personeelsreductie wachten Het Zand nog enkele grote opgaven. Zo moet een besluit worden genomen over de maaltijdvoorziening. Nu heeft Het Zand nog een eigen keuken. Ook de thuiszorgpoot moet flink op de schop. Aanvankelijk wilde Het Zand die helemaal afstoten om zich te concentreren op de intramurale zorg. De bewoners van aanleunwoningen zouden dan thuiszorg via een andere organisatie krijgen. Inmiddels is besloten de thuiszorg tóch in eigen beheer te houden, maar deze zorg moet wel veranderen. ,,Niet eens zozeer goedkoper, maar wel doelmatiger'', zegt Ritsema. De medewerkers gaan meedenken over veranderingen.

Volledig scherm Bestuurder Tamara Ritsema van Het Zand © Alex Mulder

Toelichting

Van de bank heeft Het Zand tijd en geld gekregen om orde op zaken te stellen. Eind dit jaar moeten de grootste ingrepen achter de rug zijn. De uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van de financiële problemen wordt overigens niet openbaar. Het rapport van bureau Mazars is alleen gedeeld met de OR, Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Het bureau heeft verschillende aanbevelingen gedaan, waaronder het beter organiseren van financiële processen en het benoemen van een onafhankelijk controller.