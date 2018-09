Al twee weken vermiste Mustafa (23) voor het laatst gezien op station Zwolle

Mustafa heeft van niemand afscheid genomen en het is niet bekend waar hij naartoe is. Mustafa kwam de laatste tijd wat verward over, maar is niet bekend met psychische problematiek. De Hengeloër is nog nooit eerder vermist geweest.

In de avond van 29 augustus is Mustafa nog gezien op het station van Zwolle. Hij was toen in het bezit van een treinkaartje naar Amsterdam. Mustafa is 1,78 meter en heeft bruin haar en bruine ogen. Het is onbekend wat voor kleding Mustafa droeg toen hij vertrok.