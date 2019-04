Albert Corporaal trekt sluimerende waterstichting uit Zwolle naar de oppervlakte

Zwolle wordt omringd door water, maar is ze daar wel voldoende van doordrongen? ,,Sommige dingen doet de gemeente wel goed, maar soms kun je je ook afvragen of het wel zo verstandig is wat ze doet.’’ Waar bijvoorbeeld bij nieuwe wijken als Stadshagen al veel rekening gehouden wordt met de gevolgen van klimaatverandering, is in oude, dichtbebouwde stadswijken volgens Corporaal nog genoeg werk aan de winkel. Wat hem betreft kan Zwolle nog een stap verder gaan dan het plaatsen van wadi's (infiltratiesystemen voor de opvang van regenwater, red.), bijvoorbeeld door meer vijvers in wijken aan te leggen. ,,Accepteer tegelijkertijd dat twee á drie weken per jaar de straat blank staat. Als je dat wilt voorkomen, zijn enorme investeringen nodig.’’