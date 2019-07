Albert Heijn Zwolle Zuid gesloten door wateroverlast

De stevige regenbuien zorgden voor flinke wateroverlast bij de Albert Heijn in winkelcentrum Zwolle Zuid. De brandweer is ingeschakeld om het laadstation leeg te pompen.

Een team van maar liefst zes brandweerlieden helpt de supermarkt om het water zo snel mogelijk weg te krijgen.

,,Er is water de winkel in gelekt en dat heeft waterschade veroorzaakt. Die waterschade pakken ze zelf aan. De brandweer is gebeld om het laadstation leeg te pompen. In de winkel kunnen we niks betekenen,’’ zegt bevelvoerder Herman Kramer.

Enige melding

De brandweerlieden hebben alle putten opengezet, zodat het water makkelijker weg kan stromen. Daarnaast gebruiken ze een waterstofzuiger en een klokpomp. Volgens de bevelhebber is dit de enige melding die de brandweer ontving over wateroverlast in Zwolle.

Of de supermarkt morgen de deuren weer opent is nog niet duidelijk. ,,Daar hebben we geen zicht op, maar we hebben nu geen tijd om vragen te beantwoorden,’’ laat een medewerkster telefonisch weten.