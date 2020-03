Alberto Stegeman moet 2000 euro boete betalen voor plaatsen ‘nepbom’ op kazerne bij ’t Harde

De Zutphense rechtbank heeft journalist Alberto Stegeman een boete van 2000 euro opgelegd. De rechter vindt dat Stegeman te ver is gegaan door te suggereren dat hij op de kazerne Legerplaats bij Oldebroek een nepbom had geplaatst. Hij kan zich niet beroepen op journalistieke exceptie.

Voor zijn programma Undercover Nederland was Stegeman in augustus 2018 op oneigenlijke wijze de legerkazerne bij ’t Harde binnengedrongen, waarmee hij aantoonde dat daar een veiligheidslek was. Hij kon lange tijd rondlopen over het terrein. Vervolgens liet hij in de eetzaal van de kazerne een koffer achter waarin een nepbom zat. Toen de koffer werd ontdekt, sloeg Defensie groot alarm. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest komen om de ‘nepbom’ onschadelijk te maken. De politie en de brandweer waren ook uitgerukt.

Veiligheidslek

Stegeman wilde met deze actie aantonen dat de beveiliging bij de legerbases van Defensie niet deugt. Dat deed hij al eerder met undercoveracties bij andere legerbases. Het Openbaar Ministerie vindt echter dat Stegeman met deze actie een stap te ver is gegaan. Het OM stelde dat Stegeman best een veiligheidslek aan de kaak mocht stellen, maar niet door een nepbom achter te laten. Daarom is besloten de journalist te vervolgen.

‘Bassie&Adriaan-gehalte’

,,Het was gewoon een koffer. Die zag er zeker niet uit als een bom”, zei de journalist voorafgaand aan de rechtszaak. ,,Er staken geen draden uit of iets dergelijks. Ook heb ik geen telefoontje gepleegd waarin werd gezegd dat er een bom zou liggen.” Wel werd in zijn eigen programma gesproken over een ‘nepbom’. ,,Maar dat was het niet.” Tijdens de zitting sprak Stegeman van een overduidelijk een nepbom, met een hoog ‘Bassie&Adriaan-gehalte’.

Commotie

De nepbom achterlaten gaat te ver, weegt niet op tegen het journalistieke doel, vindt het OM. Justitie rekent hem ook aan dat hij zich niet direct kenbaar maakte als journalist toen hij van de ontstane commotie hoorde. Het argument dat Stegeman ook wilde laten zien hoe de opsporing werkt, snijdt volgens het OM geen hout. Waarom was hij dan niet bij de kazerne blijven posten na het achterlaten van het koffertje? Het OM eiste een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Procedures aangescherpt