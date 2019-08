Alcoholvrij bier minst populair bij inwoners Overijssel

Alcoholvrij bier neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Een op de negen Nederlanders drinkt wekelijks minstens één alcoholvrij biertje, maar niet in alle provincies zijn veel mensen overgegaan op de alcoholvrije variant. In Overijssel is het niet populair, terwijl inwoners van Friesland en Drenthe de provincies zijn waar alcoholvrij bier het populairst is. Meer dan veertig procent schenkt zo‘n biertje in deze provincies minimeel een keer in de maand.