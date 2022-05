Alcoholvrije cocktails en blacklight bij ‘grootste kinderdisco van Noord-Nederland’ in Hedon in Zwolle

Poppodium Hedon in Zwolle is vrijdag 10 juni het decor van een nieuwe editie van Kinderdisco XXL: de ‘allergrootste kinderdisco van Noord-Nederland’ met ruimte voor 850 kinderen uit groep 6, 7 en 8.

Net als bij feesten voor volwassenen heeft de Kinderdisco XXL spectaculair licht en geluid. Deze editie is een blacklight-editie met speciale lampen waarbij lichte kleding extra goed zichtbaar is. De kaartverkoop voor Kinderdisco XXL is van start gegaan via de website van Hedon en bij Plato in Zwolle.

Alcoholvrije cocktailbar

Het is de vierde editie van de Kinderdisco XXL. De grootste dansvloer van Zwolle is exclusief gereserveerd voor de jongste bezoekers. Om het extra feestelijk te maken is er ook deze editie een speciale alcoholvrije cocktailbar waar kinderen de mooist gekleurde en lekkerste drankjes kunnen drinken.

Vanzelfsprekend zijn ouders in de Grote Zaal van Hedon niet welkom. Speciaal voor hen is er een eigen ‘chillplek’ in de foyer van Hedon. Wel mogen ze tijdens het ‘sneakpeak-moment’ vanaf het balkon even meegluren. Achter de draaitafels staat Team Forward: een samenwerking tussen Tymo Worst en Sjors Evenhuis. Het begint om 18.30 uur.