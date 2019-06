Alerte getuige alarmeert brandweerman voor zwaar ongeluk Lemelerveld tijdens 112-storing. Geen meldingen in IJsselland en Gelderland tussen wal en schip

Dickens Festival Deventer sterkste cultuur­merk van Overijssel

Geen enkele andere cultuurinstelling maakt in de eigen provincie zoveel emoties los als de Martinitoren onder Groningers, blijkt uit de vierde editie van het Vrije Tijd Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. In Overijssel heeft het Dickens Festijn in Deventer het sterkste merk.