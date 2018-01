Alex Smit knokt voor voortbestaan bromtaxi in Zwolle

Na zijn ontslag als bouwtechnisch tekenaar kwam Smit thuis te zitten. Hij besloot een eigen onderneming te starten als taxichauffeur van een brommobiel. Handig, want buiten het bereik van de taxiwet, en kleinschalig, milieuvriendelijk en flexibel.



Over sympathie heeft hij niet te klagen: opgestoken duimen en lachende gezichten komt Smit genoeg tegen tijdens zijn ritjes door Zwolle. Maar daarmee is zijn taxi nog niet gevuld. Het is knokken voor elke klant, weet de uitbater. Met zijn initiatief richtte hij zich vooral op vervoer van senioren, bijvoorbeeld van en naar de huisarts of de dagbesteding. ,,Ik kan maar veertig kilometer per uur maar dat vinden ouderen juist fijn. Dan kunnen ze onderweg een beetje om zich heen kijken.’’