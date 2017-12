Alison (28) liep in de val van een oplichter bij kopen kaarten voor NYE Zwolle

Mensen die nog kaarten zoeken voor de volledig uitverkochte NYE Grand Ball in de Grote Kerk in Zwolle, moeten oppassen dat ze niet opgelicht worden. Het overkwam de Zwolse Alison Verheijen.

Wie nog kaarten zoekt voor het jaarwisselingsfeest wordt via Facebook benaderd door een account van ene 'Anne Marie' dat 4 kaarten aanbiedt voor 41 euro per stuk. De entreekaarten kosten via de officiële kanalen 29,50 euro (inclusief welkomstdrankje en garderobe) of 50 euro mét 10 consumptiemunten.

Geblokkeerd

,,Ik had zelf al kaarten voor mij en mijn vriend", zegt Alison Verheijen (28) uit Zwolle. ,,Maar we gaan met een groepje en ik zocht dus nog vier kaarten." Eigenlijk gingen er bij Verheijen pas alarmbellen rinkelen toen ze na betaling ineens geblokkeerd bleek te zijn door de verkoopster. ,,Ze reageerde nergens meer op en verstuurde in elk geval geen kaarten."

'Anne Marie' gaat als volgt te werk: ,,Nadat ze me via Facebook had benaderd met die kaarten, heb ik haar een direct bericht gestuurd. Ze vroeg me welke bank ik had en voor ik het wist had ik een betaallink in mijn sms."

Het vreemde was dat de Zwolse twee betaallinken kreeg. ,,Eerst een voor 100 euro, daarna nog een voor 50 euro. Wat gek, dacht ik nog, ik moet toch nog 14 euro betalen? Maar toen had ze me al geblokkeerd."

België

Verheijen en haar vriend traceerden het geld terug naar een rekening in België. ,,Maar ik ben benaderd door een jongen die er ook in is getuind. Zijn 164 euro ging naar een rekening in Duitsland."

Verheijen heeft meteen iedereen die op Facebook op zoek is naar kaarten gewaarschuwd met een screenshot van het betreffende account. ,,En ik ga morgen aangifte doen. Ik heb al contact gehad met de politie en moet morgen alles meenemen, uitgeprinte gesprekken en bankafschrijvingen."

Naïef

,,Misschien is het naïef, maar ik zit gewoon niet zo in elkaar. Het is nooit in me opgekomen dat ik opgelicht zou kunnen worden, ik zou zelf zoiets nooit doen. Het is echt jammer van dat geld, maar ik ga er mijn feestje niet door laten verpesten. Ik geloof in karma. Het komt wel goed."

Organisator Dennis Kaatman wist nog niet van de actieve oplichting rondom zijn feest. ,,Ik vind het heel vervelend voor de gedupeerden", zegt hij. ,,We hebben juist geprobeerd om via officiële kanalen de verkoop te regelen. Dit lijkt me iets wat je alleen zelf als koper kunt voorkomen."

Oproep