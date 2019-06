Alle brandweerkazernes bezet: ‘Dit heb ik in 20 jaar nog niet meegemaakt’

,,Dit is heel vervelend’’, zegt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland interim-directeur Diemer Kransen. ,,We hebben twintig man op de hoofdpost van de brandweer in het centrum van Apeldoorn. Dat is een dubbele bezetting en die bestaat uit beroeps brandweerlieden en vrijwilligers. Er zijn nog geen incidenten geweest bij deze kazerne.’’

Volgens Kransen zijn alle brandweerposten in Noord- en Oost-Gelderland sinds vanmiddag bezet. ,,We hebben onze vrijwilligers opgeroepen en hebben, naar ons weten, geen grote incidenten gemist. Maar dat kunnen we niet met 100% zekerheid zeggen. We hebben geen telefoonverkeer, maar alle overige communicatieapparatuur, zoals portofoons, werken goed.’’

Bij de parkeerplaats in de Zwolse wijk Aa-landen staat een piketauto van de brandweer. ,,Iedereen is opgetrommeld. Dit heb ik in twintig jaar nog niet meegemaakt’’, zegt een brandweerman uit Zwolle. Volgens de brandweerman doet het meldingssysteem P2000 het wel. ,,Als er iets is, geven we het direct door.’’

Noodnummers IJsselland

Brandweer IJsselland: 06 - 307 28 693

Ambulance IJsselland: 06 - 365 79 796

Politie: 088 - 6628240

Noodnummers Noord- en Oost-Gelderland

Dit zijn de nationale nummers: 088-6628240 en voor 0900-8844 bel: 088-9659630

Noodnummers Flevoland

Heeft u spoedhulp nodig in Flevoland probeer hulpdiensten te bereiken via 0900-0165 of stuur een Whatsapp bericht naar 06-8316 1205.

Gemeenten

Onder de Veiligheidsregio IJsselland vallen de volgende gemeenten: Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Ommen, Hardenberg, Zwolle, Dalfsen, Raalte, Olst -Wijhe, Deventer.

Onder de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vallen de gemeenten: Aalten, Apeldoorn-De Maten, Apeldoorn, Beekbergen, Borculo, Doetinchem, Zutphen, Dinxperlo, Hoenderloo, Hoog-Soerem, Klarenbeek, Loenen, Uddel, Ugchelen, Eibergen, Neede, Ruurlo, Hengelo (Gld), Steenderen, Vorden, Zelhem, Brummen, eerbeek, Wehl, Elburg, Epe, Oele, Vaassen, Ermelo, Harderwijk, Hierden, Hattem, Heerde, Wapenveld, Almen, Barchem, Borssel, Laren, Lochem, Bergh, Didam, Elspeet, Nunspeet, Wezep, Oldebroek, Groenlo, Lichtenvoorde, Gendringen, Silvolde, Varseveld, Putten, terwolde, Twello, Voorst, Winterswijk, Noord- en oost-Gelderland en Apeldoorn-Zuid.

In Flevoland bevinden zich 15 kazernes. In Emmeloord, Dronten, Almere Stad, Lelystad, Creil, Biddinghuizen, Almere Buiten, Ens, Swifterbant, Veluwsekant, Marknesse, Zeewolde, Nagele, Rutten en Urk.

Noodnummers in de regio IJsselland staan in deze tweet van VR IJsselland:

Noodnummers in de regio Noord- en Oost-Gelderland staan in deze tweet:

Noodnummers in Flevoland staan in deze tweet van Brandweer Flevoland: