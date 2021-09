Alle buitenlanders van Landstede Hammers in 25 jaar tijd, Noah Dahlman is een uniek geval

IJsselderby + video Dit is waarom de IJsselder­by 'de meest grimmige buren­strijd van Nederland' is

11:01 De rivalenstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle houdt de fans al weken bezig. Het onderstreept de conclusie van Menno Pot, die de voetbaltwist tussen Deventer en Zwolle in zijn boek De Derby als de meest grimmige burenstrijd van Nederland noemde. Maar hoe is die rivaliteit ontstaan? En wat staat er komende zondag op het spel? De IJsselderby in 7 wetenswaardigheden: