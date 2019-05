Alle dieren van Kinderboerderij De Ramshorst in Zwolle hebben nieuw huis

Politie zoekt vreemde vrachtwa­gen vol mensen in Zwolle

11:11 Een bijzondere zaak. De politie is op zoek naar een vrachtwagen volgeladen met mensen, die woensdagochtend bij een bedrijf aan de Russenweg in Zwolle is weggereden. ,,Vermoedelijk zijn dat mensen die van elders komen’’, zegt woordvoerder Ronald van der Leeden. De vrachtwagen is in onbekende richting vertrokken. Of het hierbij om vluchtelingen of mensenhandel gaat kan de politie niet bevestigen.