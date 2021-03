Alle Feithen op een rij: zes eeuwen familiegeschiedenis

Vaccinatie­be­reid­heid IJsselland stijgt: 83 procent gaat een prik halen

7 maart De vaccinatiebereidheid van inwoners in de veiligheidsregio IJsselland is fors gestegen. In november was nog maar 45 procent bereid zich zonder twijfel te laten vaccineren, dat is nu 83 procent blijkt uit onderzoek van de GGD.