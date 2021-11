Alle hens aan dek bij GGD's in Gelderland en Overijssel: testen zonder afspraak kan niet meer

Spreiding

Bij testen zonder afspraak zijn namelijk meer administratieve handelingen nodig. Wie vooraf een afspraak maakt is al ‘ingeboekt‘ en kan sneller door de procedure. Bart Goldsteen, projectleider Testen GGD IJsselland zegt in een persbericht: ,,We willen iedereen de mogelijkheid geven om zich zo snel mogelijk, het liefst binnen 24 uur, te laten testen. Ook willen we de wachtrijen zo kort mogelijk houden. Om dit te kunnen waarborgen, hebben we de maximale capaciteit van de teststraten nodig en spreiding in het afnemen van de testen.”

Testen zonder afspraak werd ingevoerd om het testen bij de GGD laagdrempeliger te maken. In augustus was GGD IJsselland de eerste die ermee begon. De stop op testen zonder afspraak geldt voor alle locaties van deze GGD, ook bij de pop-up locaties in Genemuiden en Staphorst die geopend werden vanwege de oplopende besmettingen in die plaatsen. In Noord- en Oost Gelderland was het tot vandaag mogelijk om te testen zonder afspraak in Apeldoorn en Wehl en ook dat vervalt dus nu voorlopig.