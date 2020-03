Alle hens aan dek bij GGD's om alle vragen over corona te beantwoorden

video Café Bruut Zwolle vangt bot bij rechter: maandenlan­ge sluiting was terecht

5 maart De burgemeester van Zwolle stond in 2018/2019 in zijn recht bij de maandenlange sluiting van café Bruut aan de Voorstraat. Dat oordeelt de rechter in een civiele procedure die eigenaar Bob Kooistra van het café had aangespannen.