Alle hens aan dek voor brandweer: achter elkaar raak in regio Zwolle

Emmeloord had gistermiddag om 14.45 uur de primeur. Alhoewel. Het schuurtje dat aan de Bossulaan vlam vatte, was al voor de derde keer binnen drie weken de Sjaak . Aan het begin van de avond was het opnieuw raak in de hoofdstad van de gemeente Noordoostpolder. Er vloog een schuurtje in brand aan de Botterstraat, een zijstraat van de.... Bossulaan. Hoewel de politie dat nog niet wilde bevestigen, houdt ze er ernstig rekening mee dat het in beide gevallen om brandstichting gaat.

Aangestoken

Over de brand die later op de avond in een huis aan de Berberisstraat in Wezep plaatsvond, bestaat daarover geen misverstand. Die is aangestoken. Bij de woningbrand vanochtend omstreeks 5.00 uur in Zwolle houdt de politie daar ernstig rekening mee. Terwijl ze nog onderzoekt of er aan de Leemculeweg in Hattem een brandstichter actief is geweest. Daar werd iets meer dan een uur later een kiosk in de as gelegd.