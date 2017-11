Hogeschool Windesheim in Zwolle kan alle studenten en medewerkers die 'dakloos' zijn geworden door de sluiting van gebouw X op eigen terrein onderbrengen.

In de andere gebouwen is genoeg ruimte voor alle lessen en andere onderwijsactiviteiten tot de kerstvakantie, meldt de hbo-instelling. Ook voor de periode erna lijkt het niet nodig om elders ruimte te huren of noodgebouwen op het campusterrein te plaatsen.

Sinds anderhalve week geleden duidelijk werd dat gebouw X dicht blijft voor herstelwerk aan de vloeren is een zoektocht naar ruimte op de campus begonnen. De 4000 studenten uit het X-gebouw krijgen vanaf maandag 13 november les op andere plekken op de campus, deels in onderwijsgebouwen maar ook in panden waar vooral werkruimtes voor medewerkers zijn. Door die te laten inschikken kunnen van werkkamers lokalen worden gemaakt.

Late uren

Wel moeten studenten rekening houden met wijzigingen in hun roosters. Dat geldt niet alleen voor de gebruikers van het X-gebouw, maar ook voor studenten en medewerkers van andere opleidingen. Zo worden er de komende tijd meer colleges in de late uren gegeven, tot ongeveer 18.30 uur. Docenten en medewerkers van gebouw X krijgen tijdelijk een werkplek bij collega's in andere gebouwen.