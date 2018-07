Alle Zwolse containerwoningen in gebruik

De geschakelde en gestapelde zeecontainers zijn in februari in de verhuur gegaan. Ze staan op de hoek van de Dokter Eeftinck Schattenkerkweg. De units hebben een woonkamer met keukenblok, een badruimte en een slaapkamer. De containers staan in een U-vorm: in het midden wordt gewerkt aan een gezamenlijke tuin. De woningen blijven maximaal tien jaar staan, is afgesproken met de gemeente.

Volgens Jolanda Vos van verhuurder deltaWonen is er in tussentijd nog niemand verhuisd. ,,De huidige bewoners bouwen langzaam met elkaar aan leefbaarheid. Dat is goed om te zien.'' Woensdag is er een bewonersbijeenkomst, laat Vos weten. De huurprijs ligt tussen de 417 en 490 euro per maand. De units zijn 38 vierkante meter groot.

In Zwolle zijn weinig huizen beschikbaar voor tijdelijke bewoning, terwijl er veel vraag naar is. Dan gaat het niet alleen om statushouders die een woning krijgen toegewezen, maar ook om Zwollenaren die net zijn gescheiden. Het hofje met tijdelijke units is ook een proef: als blijkt dat het succesvol is, komen er mogelijk op meer plekken noodwoningen.