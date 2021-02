Alleen maar in de war en toch opgesloten in een cel zoals Pieter uit Zwolle? Dat mag (en gebeurt bijna) niet meer

videoHet ene moment is hij gezellig met zijn familie aan het barbecueën, het volgende moment belandt Pieter Groenenberg uit Zwolle in een acute psychose. Op straat is zijn gedrag zo verontrustend dat de politie wordt gebeld.

,,Ik dacht dat de agenten me naar de hel wilden brengen, dat ze de hulpjes van Satan waren. Ze moesten me met vijf man overmeesteren en ik werd geboeid afgevoerd." Het is alweer een paar jaar geleden maar de herinnering aan die beangstigende periode is nog helder. Niet in de laatste plaats omdat hij drie dagen in een politiecel zat. Inmiddels gaat het weer goed met hem, hij staat positief in het leven en geeft nu als ervaringsdeskundige voorlichting aan politie en andere instanties.

De politie worstelt al jaren met het almaar groeiend aantal meldingen over verwarde personen. In heel het land waren het er in 2020 meer dan 100.000, opnieuw een flinke stijging. In Zwolle en Apeldoorn gaat het gemiddeld om drie incidenten per dag, in Deventer gemiddeld 2,6 keer per dag.

In onderstaande mini-documentaire duiken we in het verhaal van Pieter. Het verhaal achter de politiecijfers gaat onder de video verder.

Achter die cijfers gaat een enorme variëteit aan problematiek schuil. ,,Van een demente bejaarde die aan het dwalen is tot iemand die zijn buren overlast bezorgt onder invloed van middelen of psychische stoornissen", zegt Joris van ‘t Hoff, specialist verwarde personen bij de politie Oost-Nederland.