Alleen met coronabewijs toegang tot theaters in de regio: bezoek voor niet-gevaccineerden duurder

Wie niet gevaccineerd is moet namelijk via een coronatest aantonen dat hij of zij niet is besmet. Die test is nu nog gratis, maar dat verandert waarschijnlijk binnenkort. De Tweede Kamer stemde enkele weken geleden in met een eigen bijdrage aan de test, omdat iedereen zich inmiddels gratis heeft kunnen laten vaccineren. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde daarbij een bedrag van 7,50 euro. Er is nog een wetswijziging nodig om de eigen bijdrage in te kunnen voeren.