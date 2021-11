Alleenstaande ouderen krijgen van PEC Zwolle United een pakket voor de feestdagen

Zwolse kunstenaar werd beroofd van 200 euro voor Serious Request, gulle gever vult donatiepot diezelfde dag nog aan

In een onbewaakt ogenblik werd de donatiepot van Dennie Boxem gestolen. De Zwolse kunstenaar zamelt met een schilderproject geld in voor 3FM Serious Request. De pot met een inhoud van zo’n 200 euro was ineens verdwenen. ,,Ik ben gewoon even naar het toilet geweest en toen was-ie weg.’’

23 november