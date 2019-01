Alles ligt door elkaar: maandenlang werk aan collectie Stedelijk Museum Zwolle

Goed, het is geen topstuk. Dat ziet zelfs een leek. De lijst vertoont scheurtjes en ook in het bobbelige doek vallen gaten. Bovendien weten ze niet eens wie de schilder was. Geen hoogvlieger in ieder geval. Het oogt allemaal wat naïef. En toch. Je kan ook te kritisch zijn. Want het is een oer-Zwols werk. Linksboven in het schilderij herken je duidelijk de Peperbus. En die staat helemaal in lichterlaaie. Je krijgt de neiging om keihard ‘brand!’ te roepen. Daarnaast zijn er meteen allerlei vragen. Hoe is dat vuur ontstaan? Hoe liep het af?