Alles wat je moet weten over de lintjesregen

Duizenden Nederlanders krijgen morgen in hun woonplaats een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Deze jaarlijkse traditie wordt ook wel de 'lintjesregen' genoemd. Maar wat is een lintje eigenlijk en wat moet je doen om er een te krijgen?

Wat is een lintje?

Lintjes zijn Koninklijke onderscheidingen die worden uitgereikt aan burgers die op de een of andere manier iets hebben betekend voor onze samenleving. Er zijn verschillende soorten onderscheidingen, maar de in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau is de meest voorkomende. Verder wordt tijdens de lintjesregen meestal een handvol Ordes van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Deze onderscheiding bestaat sinds 1815 en is daarmee de oudste civiele orde.

De onderscheidingen kennen toch verschillende gradaties?

Klopt. Het zijn er te veel om hier allemaal op te noemen - alleen Orde van Oranje-Nassau kent al zes graden - dus we beperken ons tot de meest voorkomende onderscheidingen. Veruit de meeste lintjesontvangers worden donderdag benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mogelijk worden er morgen ook nog enkele Ordes van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Deze onderscheiding kent slechts drie graden: Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis.

Wat moet ik doen om een lintje te krijgen?

De snelste manier is om je jarenlang belangeloos in te zetten voor de samenleving. Bijvoorbeeld door als vrijwilliger actief te zijn voor een (sport)vereniging, buurtclub, voedselbank, noem naar op. Het kan van alles zijn. Er worden ook lintjes uitgereikt aan burgers die zich al jaren zonder morren inzetten als mantelzorger. Het gaat erom dat je iets waardevols doet voor de maatschappij.

Maar hoe krijg je dan zo'n lintje?

Iemand zal jou voor moeten dragen. Elke gemeente heeft een ambtenaar die zich bezighoudt met lintjes. Bij hem of haar is een formulier af te halen dat ingevuld dient te worden. Desgevraagd kan de ambtenaar in grote lijnen aangeven of de persoon die jij wil voordragen voldoende heeft gedaan om in aanmerking te komen voor een lintje. Daarna buigen de burgemeester, Commissaris van de Koning van je provincie en Kapittel voor de Civiele Orden zich over de nominatie. Als die allemaal akkoord zijn, moet alleen Koning Willem-Alexander nog een krabbel zetten.

Hoeveel lintjes worden er morgen uitgereikt?