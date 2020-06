Almelose familie spant volgens justitie samen in witwassen van drugsgeld

Deze week is bij de Zwolse rechtbank is het acht dagen durende proces begonnen tegen de bende van Van B. (46). Dinsdag werden al celstraffen geëist tegen zijn zoon, zijn broer en schoonzus voor betrokkenheid bij het witwassen van drugs- en fraudegeld. Zelf komt hij volgende week voor de rechters, evenals zijn rechterhand Robin W.

Zeven hennepplantages

Wiebe van B is volgens het OM de centrale figuur in een internationaal opererende Twentse drugsbende die in 2016 werd opgerold. De handelaar wordt zelfs gezien als één van de grote spelers in de hennepteelt in de regio. Justitie linkt hem aan zeker zeven hennepplantages in diverse plaatsen in Overijssel en Drenthe. Ook zou hij frauderen met kilometertellers van auto’s.

Onder één hoedje

In totaal moeten de komende dagen ruim 20 verdachten voor de rechters verschijnen voor hun betrokkenheid bij zijn hennepteelt en handel. Dinsdag dus al Van B.’s zoon Antony van B. (26) en z’n broer Gernand van B. (49). Ook zijn vrouw Van der V. (47) wordt vervolgd. Volgens het OM spelen zij in de familie onder één hoedje om Wiebes criminele geld wit te wassen, met name dus door hun woningen luxueus te verbouwen.

“Ze wisten dat het crimineel geld was. Of hadden het kunnen weten”, claimt de officier van justitie. Ze wil 9 maanden celstraf voor Gernand van B. en zijn vrouw 9 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. Tegen Wiebes zoon eiste ze 7 maanden gevangenisstraf.

Boos

De verdachten ontkennen. Hun advocaten zeggen dat het bewijs van het OM aan alle kanten rammelt en vragen vrijspraak en opheffing van de beslagen op woningen en rekeningen. Gernand toonde zich tegenover de rechters ronduit boos over de gang van zaken. „Alles wordt verdraaid. De politie is zelf crimineel.” Dat hij zich in de verhoren aanvankelijk had beroepen op zijn zwijgrecht vond hij nogal logisch. „Ze blazen de hele boel op. Denk je dan dat ik met zulke mensen nog in discussie wil?”.

Ruim jaar lang afgeluisterd

Autohandelaar Wiebe van B. werd op 10 mei 2016 aangehouden toen er invallen werden gedaan bij verschillende woningen en bedrijven. Ze hebben zijn telefoon ruim een jaar lang afgeluisterd om bewijs te verzamelen. Er werden bij die invallen drugs, wapens en geld gevonden. De politie legde die dag beslag op 137 auto’s van het bedrijf van Van B. aan de Twentelaan in Almelo. Maar ook op woningen en rekeningen.

Luxe verbouwing

Het gaat met name om de woning aan de Oude Windslaan in Almelo waar Wiebe van B. zelf woont. Hij huurt dat echter van zijn broer en schoonzus. Die hebben – zo verklaarden zij – zelf de luxe verbouwing betaald, inclusief het zwembad. Ook kreeg het huis nieuwe badkamers en een tuinhuis met barretje. Maar volgens het OM betaalde niet Gernand dat, maar werd dat bekostigd met het wit te wassen drugsgeld van Wiebe; zeker 135.000 euro.

„Want waarom zou u dat huis zo mooi verbouwen, als je er toch niet zelf woont”, vroeg de rechtbank zich ook af. Van B. geïrriteerd. „Wat is daar dan raar aan? Het is toch ons huis. Het wordt meer waard. Ik doe dat voor later, voor onze kinderen.”

Schijnconstructie